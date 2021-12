Bei Steinhoff knallten in der vergangenen Woche die Sektkorken. Nachdem sich die Holding in den vergangenen Monaten mit nahezu allen Geschädigten aus dem Bilanzskandal auf einen Vergleich einigen konnte, gelang dies nun am Mittwoch auch mit dem letzten großen Gläubiger. Die ehemaligen Eigner der Modekette Tekki Town bestanden bis zuletzt auf einer Zerschlagung des Steinhoff-Konzerns.

Diese Zerschlagung konnte jetzt durch einen Vergleich abgewendet werden. Dieser kostet Steinhoff zwar etwas mehr als 60 Millionen Euro, doch dafür herrscht an dieser Front ab sofort Ruhe. Die Aktie schoss nach Verkündung des Vergleichs um fast 30 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Ende September. Das nächste Ziel stellt ...

