Santiago de Chile - Der Linkskandidat Gabriel Boric hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Der frühere Studentenführer setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen den rechtskonservativen Kandidaten José Antonio Kast durch.



Der Sieger kam dabei auf rund 56 Prozent der Stimmen, Kast auf rund 44 Prozent. Mit 35 Jahren wird Boric damit der jüngste Präsident des Landes. Kast hat seine Niederlage bereits eingestanden und seinem Konkurrenten zum Wahlsieg gratuliert. Die Abstimmung galt als Richtungsentscheidung in Chile, da beide Kandidaten den politischen Rändern zuzuordnen sind.



Im ersten Wahlgang hatte Kast noch knapp vorn gelegen.

