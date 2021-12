DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Pandemie-Sorgen nehmen zu

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Risikovermeidung lautet das Gebot der Stunde zum Start in die neue Woche in Ostasien und Australien. Die Anleger schließen sich damit der schwächeren Vorgabe der Wall Street an. Die weltweit zunehmend bedrohlicher klingenden Nachrichten zur Ausweitung der Corona-Pandemie machen die Akteure an den Finanzmärkten vorsichtig.

Während sich einerseits die neue Virusvariante Omikron rasend schnell ausweitet und wieder Lockdown-Maßnahmen drohen bzw bereits ergriffen werden, herrscht andererseits weiter Unklarheit über die Schwere der Krankheitsverläufe. Unter anderem erreichten die kritischen Fälle in Südkorea trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen am Wochenende ein Rekordhoch.

Hinzu kommt als Belastungsfaktor für die Börsen die Aussicht auf eine global straffer werdende Geldpolitik. In diesem Umfeld werden Risikopapiere wie Aktien verkauft und sichere Häfen angesteuert; dazu zählen Anleihen, Gold und am Devisenmarkt Währungen wie der Dollar und der Yen. Steil abwärts um rund 3 Prozent geht es mit den Ölpreisen wegen Befürchtungen einer sinkenden Ölnachfrage.

Der Nikkei-Index in Tokio verliert 2,1 Prozent auf 27.943 Punkte, in Seoul geht es um 1,6 Prozent nach unten und in Hongkong um 1,1 Prozent. Schanghai (-0,5%) hält sich einen Tick besser. Hier gibt es Gerüchte, wonach die chinesische Notenbank den Einjahreszins marginal gesenkt haben soll auf 3,80 von 3,85 Prozent. Auf die offizielle Mitteilung wird noch gewartet.

In Sydney ist der Handel bereits beendet, hier hielt sich das Minus mit 0,2 Prozent in Grenzen. Unter den Einzelwerten sackten Magellan um 33 Prozent ab, weil der Vermögensverwalter einen wichtigen Vertrag verloren hat. Ölwerte standen wie auch andernorts klar auf der Verliererseite. Woodside, Beach Energy und Santos verloren zwischen 2,9 und 4,8 Prozent. CSL erholten sich um 0,6 Prozent von der jüngsten Kursschwäche in Folge einer Kapitalerhöhung.

Für Bewegung im Goldminensektor sorgte die Übernahme von Bardoc Gold (+14,6% durch St.Barbara (-6,5%). Viva Energy legten nach stark ausgefallenen Geschäftszahlen um 3,7 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.292,20 -0,2% +10,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.943,26 -2,1% +4,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.969,24 -1,6% +3,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.614,70 -0,5% +4,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.948,45 -1,1% -14,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.078,06 -1,1% +9,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.495,04 -0,5% -7,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:06 % YTD EUR/USD 1,1249 +0,1% 1,1238 1,1320 -7,9% EUR/JPY 127,65 -0,1% 127,77 128,69 +1,2% EUR/GBP 0,8507 +0,2% 0,8490 0,8503 -4,8% GBP/USD 1,3224 -0,1% 1,3237 1,3315 -3,3% USD/JPY 113,47 -0,2% 113,69 113,69 +9,9% USD/KRW 1.187,83 0% 1.187,83 1.184,93 +9,4% USD/CNH 6,3869 -0,0% 6,3874 6,3812 -1,8% USD/HKD 7,8024 +0,0% 7,8022 7,8021 +0,7% AUD/USD 0,7107 -0,3% 0,7130 0,7164 -7,7% NZD/USD 0,6721 -0,2% 0,6735 0,6773 -6,5% Bitcoin BTC/USD 46.762,18 -1,3% 47.386,75 47.025,20 +61,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,51 70,86 -3,3% -2,35 +44,3% Brent/ICE 71,39 73,52 -2,9% -2,13 +44,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,13 1.797,96 +0,2% +4,17 -5,0% Silber (Spot) 22,37 22,37 +0,0% +0,00 -15,2% Platin (Spot) 931,46 944,60 -1,4% -13,14 -13,0% Kupfer-Future 4,26 4,30 -0,8% -0,03 +21,1%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.