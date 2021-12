DJ Bank of Montreal in Gesprächen zu Kauf von BNP Paribas' US-Tochter - Kreise

Von Cara Lombardo und Orla McCaffrey

TORONTO (Dow Jones)--Die kanadische Bank of Montreal befindet sich mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf der US-Einheit von BNP Paribas, der Bank of the West. Die kanadische Bank könnte den Angaben zufolge noch in dieser Woche eine Vereinbarung abschließen, sofern die Gespräche nicht scheitern oder sich verzögern. Die Bedingungen des möglichen Deals konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Das Geschäft würde die Expansion der Bank of Montreal in die USA erleichtern, wo sie in den vergangenen Jahren ihre Präsenz ausbauen konnte. Zusammen hätten die Banken eine Bilanzsumme von rund 870 Milliarden Dollar. Die Bank of the West ist im Handels- und Verbrauchergeschäft tätig und bietet darüber hinaus spezielle Finanzierungs- und andere Dienstleistungen an. Die in San Francisco ansässige Bank verfügt über Einlagen in Höhe von rund 89 Milliarden Dollar, Vermögenswerte in Höhe von etwa 105 Milliarden Dollar und etwa 500 Zweigstellen im Mittleren Westen und im Westen der USA. Sie befindet sich seit 1979 im Besitz der BNP Paribas.

Bloomberg hatte am Donnerstag berichtet, dass die BMO, wie die Bank of Montreal auch genannt wird, erste Gespräche über den Kauf der BNP-Einheit geführt hat, die laut Bloomberg etwa 13,7 Milliarden Dollar wert sein könnte. Die Bank of Montreal ist die viertgrößte Bank in Kanada.

