DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ZEGNA - Das italienische Luxusmodeunternehmen wird am Montag in New York an die Börse gehen, indem es sich mit einer US-Zweckgesellschaft (Spac) zu einem erwarteten Unternehmenswert von 3,1 Milliarden Dollar zusammenschließt. Die Gesellschaft wurde von der europäischen Private-Equity-Gruppe Investindustrial gegründet und wird vom ehemaligen UBS-Chef Sergio Ermotti geleitet. (Financial Times)

DEUTSCHE BAHN - Vertreter der größten europäischen Logistikunternehmen haben "systematische" Probleme bei der Deutschen Bahn angeprangert, deren Güterverkehr so unzuverlässig geworden ist, dass deutsche Hersteller wichtige Lieferungen mit dem Lkw abwickeln müssen. Dem Halbjahresbericht der Deutschen Bahn zufolge waren zwischen Januar und Juni nur 71 Prozent der Güterzüge in Deutschland pünktlich, verglichen mit 80 Prozent im Vorjahr. (Financial Times)

N26 - Der Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin hinterlässt erneut Spuren bei Deutschlands wichtigstem Finanz-Start-up N26: Nach Wirtschaftswoche-Informationen hat die Onlinebank den Start eines Prestige-Projekts verschoben, das diese 2021 verwirklichen wollte. Konkret geht es um einen virtuellen Marktplatz für Finanzprodukte. Das Institut muss zuerst massive Mängel abarbeiten, die die Aufseher jüngst moniert hatten. Der Finanzmarktplatz sollte der Onlinebank helfen, das Geschäftsmodell massiv zu verbreitern. (Wirtschaftswoche)

LVMH - LVMH zahlt 10 Millionen Euro, um den Vorwurf auszuräumen, ein ehemaliger französischer Geheimdienstchef habe für das Unternehmen spioniert, unter anderem gegen einen Aktivisten, der einen Film über den Milliardär Bernard Arnault drehte. Der Vergleich, der am Freitag von einem Pariser Richter genehmigt wurde, beendet mehrere strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Bernard Squarcini, der von 2008 bis 2012 den französischen Inlandsgeheimdienst leitete. (Financial Times)

VAN LAACK - Der Kleidungshersteller hat kurz nach Beginn der Corona-Pandemie Masken und Schutzkleidung anstelle von Hemden produziert. Eine gute Entscheidung, wie sich nun in der Bilanz zeigt: Der Gewinn hat sich verachtfacht. Im Geschäftsjahr 2020/21 kletterte der Umsatz von zuvor 56,1 Millionen Euro auf 203,2 Millionen Euro, wie es im Geschäftsbericht der Firma heißt. Das ist in etwa eine Vervierfachung. (Manager Magazin)

EQT - Der Chef des größten US-Erdgasproduzenten sagte, dass die Steigerung der amerikanischen Exporte dieses Brennstoffs die "größte grüne Initiative auf dem Planeten" werden könnte, weil sie die Kohle aus den Kraftwerken verdränge. Toby Rice, Vorstandsvorsitzender des Erdgasunternehmens EQT, sagte in einem Interview, dass die Welt schneller dekarbonisieren würde, wenn die asiatischen Länder mehr Flüssigerdgas kaufen könnten, um Kohle zur Stromerzeugung zu ersetzen. Wie die Internationale Energieagentur letzte Woche mitteilte, wird die weltweite Stromerzeugung aus Kohle im Jahr 2021 einen neuen Höchststand erreichen, was sie als "beunruhigendes Zeichen" für das Klima bezeichnete. (Financial Times)

December 20, 2021

