München - In der deutschen Exportindustrie hat sich die Stimmung zuletzt wieder verschlechtert. Die Exporterwartungen seien im Dezember von 15,8 auf 12,1 Punkte gesunken, teilte das Münchener Ifo-Institut am Montag mit.



Trotzdem würden die Exporte im ersten Quartal 2022 wohl zulegen, aber eben langsamer. Einen kräftigen Dämpfer musste die Automobilindustrie verkraften. Es würden zwar weiter zusätzliche Aufträge aus dem Ausland erwartet, aber deutlich weniger als noch im Vormonat gedacht, so das Institut. Ähnliches gelte für die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen.



Im Maschinenbau verbesserten sich hingegen die Erwartungen. Mit einem leichten Rückgang der Exporte rechnen dem Ifo-Institut zufolge die Hersteller von Textilien, Nahrungsmitteln sowie Druckerzeugnissen.

