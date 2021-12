DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die chinesische Immobilienkrise weitet sich aus: Die Kaisa Group Holdings Ltd. hat Zahlungstermine auf verschiedene vorrangige Anleihen versäumt und befindet sich in Gesprächen mit Anleihegläubigern über eine Umschuldung. Wie das chinesische Bauunternehmen mitteilte, hat es keine Zahlungen auf eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 6,5 Prozent, die am 7. Dezember fällig wurde, geleistet. Darüber hinaus habe es die Zinsen in Höhe von 105 Millionen Dollar für drei weitere Anleihen nicht gezahlt. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen Kaisa ist nach der ebenfalls in Schieflage befindlichen Evergrande einer der größten Offshore-Kreditnehmer im chinesischen Immobiliensektor.

TAGESTHEMA II

Die Deutsche Telekom bereitet laut einem Berichts des Handelsblatts ihr Funkturmgeschäft auf einen Verkauf vor, der bereits Ende des ersten Quartals starten könnte. Dabei sei der Konzern offen sowohl für Angebote für einen Minderheitsanteil als auch für eine Mehrheit, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Blatt. Angesichts der hohen Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten im Bereich Infrastruktur sei eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden Euro einschließlich Schulden möglich, was dem 30-fachen des erwarteten Betriebsergebnisses entspräche. Allerdings spielten die Verträge zur künftigen Nutzung der Masten durch die Deutsche Telekom eine entscheidende Rolle bei der Bewertung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Frühindikatoren November PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- DAX-Future 15.220,00 -1,7% E-Mini-Future S&P-500 4.557,00 -1,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.578,25 -1,3% Nikkei-225 27.936,18 -2,1% Schanghai-Composite 3.608,04 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 174,80% +35 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.531,69 -0,7% DAX-Future 15.483,00 -0,5% XDAX 15.496,23 -0,7% MDAX 34.460,77 -0,0% TecDAX 3.819,69 -0,2% EuroStoxx50 4.161,35 -1,0% Stoxx50 3.730,76 -0,6% Dow-Jones 35.365,44 -1,5% S&P-500-Index 4.620,64 -1,0% Nasdaq-Comp. 15.169,68 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,45% +28

INDEXÄNDERUNG

Mit Handelsbeginn treten folgende Änderung in Kraft:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Deutsche Wohnen HERAUSNAHME - Zooplus + TecDAX NEUAUFNAHME - Nagarro HERAUSNAHME - Pfeiffer Vacuum + SDAX NEUAUFNAHME - Vitesco - Heidelberger Druckmaschinen - GFT Technologies HERAUSNAHME - Home24 - Hensoldt - Westwing + EUROSTOXX50 NEUAUFNAHME - Hermes HERAUSNAHME - UMG + STOXX50 NEUAUFNAHME - Richemont HERAUSNAHME - Vodafone + STOXX-600 NEUAUFNAHME - ALK-Abello - Autostore - CNP Assurances - D'Ieteren Group - MIPS - Oxford Nanopore Technologies - Ringkjobing Landsbank - Safestore - Sectra - Storskogen Group - Volvo Car - Watches of Switzerland Group HERAUSNAHME - Ashmore - Carnival - Corbion - Darktrace - Dassault Aviation - Entra - Galapagos - Grand City Properties - New WH Smith - Teamviewer - THG - Zooplus

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: In der verkürzten Handelswoche dürften die meisten Investoren hauptsächlich darauf achten, ihre Entwicklung bis ins Jahresende zu retten. Dies dürfte für leichten Absicherungsdruck auf die Märkte sorgen. Angesichts der ausdünnenden Orderbücher könnte dies Bewegungen nach unten verstärken. Etwas Volatilität am Vormittag kann zudem die Abwicklung des Großen Verfalltages bringen. Am Montag müssen nun eventuell entstandene Lieferverpflichtungen erfüllt werden. Nachrichtlich gibt es zudem überwiegend belastende Themen. So gibt es in den USA Unsicherheiten beim großen Infrastrukturplan von Präsident Biden und das Corona-Thema drängt sich wieder mit Macht in den Vordergrund. Zudem ist die Enttäuschung über das mangelnde Vorgehen der EZB gegen Inflation weiter groß.

Rückblick: Leichter - Der letzte Hexensabbat 2021 sorgte für ein volatiles Geschäft. Dazu kamen Konjunktursorgen in Deutschland, nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex bereits das sechste Mal in Folge gefallen war. Turbulent ging es an der Börse in Istanbul zu. Nach der Senkung der Leitzinsen am Vortag - trotz einer galoppierenden Inflation am Bosporus - setzte sich der Verfall der Lira mit neuen Allzeittiefs fort. Auch eine erneute Intervention der Notenbank half kaum. Nachdem der Aktienmarkt auch auf Grund der schwächelnden Währung zuletzt immer neue Rekordhochs markiert hatte, zogen sich nun auch hier die Investoren in Scharen zurück - der BIST-100 fiel nach Handelsunterbrechungen um über 9 Prozent. Auch Anleihen blieben von den Verwerfungen nicht verschont, hier schnellen die Zinsen der zehnjährigen Laufzeit auf knapp 23 Prozent nach oben. Autowerte stellten mit 2,6 Prozent Minus den schwächsten Sektor in Europa. Die schwachen Acea-Zahlen belasteten. STMicro (-1,1%) wurden von Konkurrenzentwicklungen bei Apple gedrückt. Bei STMicro habe Apple Ende 2020 einen Umsatzanteil von 24 Prozent ausgemacht.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Auffallend schwach mit den schlechten ACEA-Zahlen notierten die Automobilwerte: VW gaben um 3,6 Prozent nach, Daimler 4,1 um und BMW um 3,0 Prozent. So verkaufte BMW 15,4 Prozent weniger Autos, bei Daimler brach der Absatz um knapp 24 Prozent ein. Nachdem die Aktie von S+T nach einer Analyse des Leerverkäufers Fraser Perring am Vortag abgestürzt war, erholte sie sich zum Wochenschluss um 9 Prozent. LPKF schlossen nach einer neuerlichen Senkung des Ausblicks 7,6 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Freitag gaben die Kurse nochmals etwas nach, belastet auch von negativen Vorgaben der Wall Street. Nachrichten zu Einzelwerten waren rar. In der dritten Reihe zeigten sich Hamborner REIT unbeeindruckt davon, dass die Gesellschaft die Prognose für den Nettovermögenswert je Aktie erhöht hatte. Der Kurs von Allgeier sprang um fast 8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick veröffentlicht hatte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Während sich die am Vortag heftig gebeutelten Technologiewerte am Freitag stabilisierten, trennten Anleger sich nun von "Value"-Aktien und Konjunkturzyklikern, die von dem Ausverkauf am Donnerstag verschont geblieben waren. Marktteilnehmer nannten Inflations- und Konjunkturängste als Gründe für die Abgaben. Der Große Verfalltermin am Freitag brachte zusätzlich Volatilität in den Markt. Bankenwerte führten mit durchschnittlichen Kursverlusten von 2,9 Prozent die Verlierer an. Sie hatten am Donnerstag an der Spitze der Gewinner gestanden - getragen von den drei für 2022 in Aussicht gestellten Zinserhöhungen. Nun lasteten gesunkene Anleiherenditen. Fedex stiegen nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen um rund 5 Prozent. Steelcase verbilligten sich nach pessimistischem Ausblick um 3,5 Prozent. Bei U.S. Steel (-1,6%) enttäuschte ebenfalls der Ausblick. Rivian (-10,4%) hatte den Verlust deutlich ausgeweitet. Die Nachricht, dass Dan Ammann, Chef der autonomen Fahrzeugsparte Cruise von General Motors, das Unternehmen verlässt, schlug sich in einem Minus der GM-Aktie von 5,5 Prozent nieder. Während Oracle (-6,4%) nachgaben, zogen Cerner (+12,9%) deutlich an. Laut Kreisen erwägt Oracle die Übernahme von Cerner. Johnson & Johnson (-2,8%) wurden belastet von Informationen, dass es zu seltenen, aber schwerwiegenden Blutgerinnungsstörungen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff kommen könne.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,63 2,9 0,60 51,7 5 Jahre 1,17 0,8 1,17 81,4 7 Jahre 1,34 0,2 1,33 68,8 10 Jahre 1,41 -0,9 1,42 48,9 30 Jahre 1,82 -3,2 1,85 17,4

Konjunktursorgen angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus ließen Anleger zu Anleihen mit längeren Laufzeiten greifen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Do,17:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1250 +0,1% 1,1332 1,1311 -7,9% EUR/JPY 127,61 -0,1% 128,72 128,61 +1,2% EUR/CHF 1,0387 -0,0% 1,0413 1,0428 -3,9% EUR/GBP 0,8509 +0,2% 0,8508 0,8491 -4,7% USD/JPY 113,44 -0,2% 113,58 113,71 +9,8% GBP/USD 1,3220 -0,1% 1,3319 1,3320 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3878 +0,0% 6,3772 6,3776 -1,8% Bitcoin BTC/USD 46.472,97 -1,9% 47.205,04 48.420,09 +60,0%

