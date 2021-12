Ab heute Montag gelten in der Schweiz strengere Corona-Schutzmassnahmen. In Innenräumen gilt grundsätzlich die 2G-Regel.Bern - Ab heute Montag gelten in der Schweiz strengere Corona-Schutzmassnahmen. In Innenräumen gilt grundsätzlich die 2G-Regel. Auffrischimpfungen gegen Covid-19 sind neu schon vier Monate und nicht erst ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung möglich. Allerdings muss die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) diesen Entscheid zuerst noch bestätigen. Seit Montag erhalten nur noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...