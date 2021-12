DJ advides schließt Konsolidierung durch Immobilien-Verkauf ab - Value Wert bei über 3 Euro

DGAP-Media / 2021-12-20 / 07:43 Das über längere Zeit ruhende Geschäft der advides AG (WKN: 914542 ISIN: DE0009145425 Symbol: 4RL) führte in den letzten Jahren zu einer sehr zurückhaltenden Börsenbewertung. Jetzt hat die advides AG ihr aktuell wichtigstes Projekt, die Vermarktung ihrer Gewerbeimmobilien in Frankfurt (Oder), als Grundlage einer Neuausrichtung der Gesellschaft erfolgreich realisiert. Mit der Einbringung der Gewerbeimmobilien Im Technologiepark 6 und 7 und der damit verbundenen Kapitalerhöhung um 1.200.000 EUR wurde der erste Schritt gegangen, das Konsolidierungsprojekt umzusetzen. In dieser Zeit standen die Immobilien ohne nennenswerten Ertrag weitestgehend leer. Diesem Zustand konnte nur durch eine technische Ertüchtigung der Gebäude und Betriebsanlagen sowie durch eine nachhaltige Neuvermietung abgeholfen werden. Für die Wiederaufnahme einer Nutzung der Immobilien waren auch zwei aufwendige Baugenehmigungsverfahren erforderlich, die erst Anfang 2020 abgeschlossen waren. Beginnend im April 2017 wurden die Gewerbeflächen schrittweise vermietet. Schließlich konnte im Jahr 2020 die Vollvermietung sämtlicher Flächen verzeichnen werden. Das Management der advides AG entschied sich vor diesem Hintergrund, den mit der Vollvermietung hergestellten deutlichen Wertzuwachs der Immobilien durch einen Verkauf zu realisieren. Damit dürfte eine Unternemensbewertung von über 3.00 Euro je Aktie realistisch sein. Das Unternehmen wird in den kommenden Tagen weitere Details zur geplanten neuen Unternehmensstrategie veröffentlichen. Ende der Pressemitteilung

