FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die bedenkliche Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron stößt am Montag den Anlegern von deutschen Luftfahrtwerten vorbörslich mächtig auf. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Papiere der Lufthansa um 3,3 Prozent ab und jene von Fraport wurden dort sogar vier Prozent tiefer gehandelt. Große Sorgen macht den Branchenanlegern nun speziell die Tatsache, dass Großbritannien in Deutschland als Corona-Virusvariantengebiet gilt. Damit ist die Einreise nach Deutschland nur unter starken Einschränkungen möglich.

Händlern zufolge ist es in einem Gesamtmarkt, der erneut von Corona-Sorgen belastet wird, das übliche Bild, dass Reisewerte besonders auf solche Nachrichten reagieren. Auch wenn der Schritt nicht überrasche, sei dies in der Reisebranche klar negativ für die Stimmung. Fluggesellschaften dürfen nun auf wichtigen Strecken etwa nach London im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von Großbritannien nach Deutschland befördern. Für Einreisende aus Virusvariantengebieten gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene./tih/stk

