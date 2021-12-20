Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 20.12.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 672 internationalen Medien
Kursexplosion nach News? Cyber-Crime Spezialist setzt die Segel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LFMD ISIN: AU000000MFG4 Ticker-Symbol: NNA 
Stuttgart
16.12.21
08:24 Uhr
18,300 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,60018,50009:05
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MAGELLAN FINANCIAL
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED18,3000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.