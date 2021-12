DAX und Co starten mit deutlichen Abschlägen in die Vorweihnachtswoche. Als Grund werden die ungebrochen hohen Sorgen vor neuen Lockdown-Maßnahmen und Verluste an den Börsen in Asien angeführt. Zudem hat der demokratische Senator Joe Manchin am Sonntag erklärt, dass er nicht für das Sozial-Paket von Präsident Joe Biden stimmen wird. Die Infineon-Aktie fällt in diesem Marktumfeld ebenfalls zurück.Manchin hat seinen Daumen über das wichtigste sozialpolitische Projekt ("Build Back Better") von Joe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...