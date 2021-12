ams Osram verkauft das Geschäft mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Fluence an Signify. Der Kaufpreis liegt bei 272 Mio. US-Dollar. Die Transaktion ist laut ams Osram ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie das Geschäft auf die Kerntechnologiefelder in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik neu auszurichten. ams Osram bleibt weiter ein strategischer Lieferant des zusammengeführten Geschäfts von Signify für LEDs für Pflanzenzucht-Anwendungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...