DJ EUREX/DAX-Future weitet Verluste im Verlauf aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es am Montag im Verlauf mit den DAX-Futures an der Eurex. Der nun führende März-DAX verliert 338 auf 15.145 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.413 und das -tief bei 15.143 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4645 Kontrakte. Mit 37,49 liegt der RSI noch im neutralen Bereich und zeigt damit weiteres Abwärtspotenzial an. Mit Blick auf den Chart heißt es, mit dem Fall unter die 15.400er Marke gerate nun wieder der Bereich um 15.000 Punkte in den Blick. Eine Entspannung zeichne sich bei einer Rückeroberung der 200-Tagelinie bei aktuell 15.472 ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.