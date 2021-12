Die Aktienkursen von Energieriesen wie BP oder Royal Dutch Shell geben im frühen Handel nach. Denn auch die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 70,92 US-Dollar. Das waren 2,60 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,63 Dollar auf 68,23 Dollar. Am Markt wurden die deutlichen Preisabschläge mit der trüben Aktienmarktstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...