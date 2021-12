FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen die neue Woche gestartet. Händler nannten die trübe Stimmung an den Aktienmärkten als Grund für die Suche der Anleger nach sicheren Alternativen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 174,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,40 Prozent.

Die Risikofreude der Anleger wurde durch zwei Entwicklungen gedämpft: Zum einen herrscht an den Märkten wieder größere Sorge wegen der vielerorts raschen Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron. Zum anderen droht das billionenschwere US-Konjunkturprogramm "Build Back Better" wegen des Widerstands des demokratischen Senators Joe Manchin zu scheitern.

Für etwas Erleichterung sorgte an den Märkten eine Zinsreduzierung chinesischer Banken. Nach Angaben der chinesischen Notenbank reduzierten die Banken ihre einjährigen Kreditzinsen leicht um 0,05 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent. Es ist die erste Reduzierung seit Frühjahr 2020. Analysten der japanischen Bank Nomura sprachen von einer moderaten Lockerung der Kreditbedingungen. Der Schritt folgt auf eine Reduzierung der Mindestreserve durch die chinesische Notenbank Anfang Dezember./bgf/stk