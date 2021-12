ANDR - AV - Andritz: ANDRITZ liefert Flugasche-Rekristallisationsanlage für Suzano, Brasilien - 2021/12/20AIR FP - Airbus-Orders heute werden erst 2024 oder 2025 ausgeliefert: FTBNP FP - BNP PARIBAS VERKAUFT BANK OF WEST FÜR $16,3 MRD AN BMOLAND SW - Landis+Gyr verkauft Intellihub JV-Beteiligung für >AUD310 Mio NOVN SW - Novartis-Mittel Ligelizumab bei Nesselsucht nicht überlegen MC FP - LVMH zahlt 10 Millionen Euro, um den Vorwurf auszuräumen, ein ehemaliger französischer Geheimdienstchef habe für das Unternehmen spioniert, unter anderem gegen einen Aktivisten, der einen Film über den Milliardär Bernard Arnault drehte. Der Vergleich, der am Freitag von einem Pariser Richter genehmigt wurde, beendet mehrere strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der ...

