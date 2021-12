DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chinas Zentralbank senkt Loan Prime Rate erstmals seit 20 Monaten

Chinas Zentralbank hat den Leitzins für einjährige Kredite (LPR) gesenkt - vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Wirtschaft, die durch einen Einbruch im Immobiliensektor belastet wird. Der einjährige LPR wurde auf 3,80 Prozent von 3,85 Prozent gesenkt, der fünfjährige LPR blieb bei 4,65 Prozent, teilte die People's Bank of China (PBOC) am Montag mit.

Chinesisches Bauunternehmen Kaisa nun auch in Umschuldungsgesprächen

Die Kaisa Group Holdings Ltd. hat Zahlungstermine auf verschiedene vorrangige Anleihen versäumt und befindet sich in Gesprächen mit Anleihegläubigern über eine Umschuldung. Wie das chinesische Bauunternehmen am Montag mitteilte, hat es keine Zahlungen auf eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 6,5 Prozent, die am 7. Dezember fällig wurde, geleistet. Darüber hinaus habe es die Zinsen in Höhe von 105 Millionen Dollar für drei weitere Anleihen nicht gezahlt.

Ifo-Exporterwartungen sinken im Dezember

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im Dezember nach Aussage des Ifo-Instituts verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen sanken auf 12,1 (November: 15,8) Punkte. "Trotzdem werden die Exporte im ersten Quartal 2022 wohl zulegen, aber eben langsamer", prognostizieren die Konjunkturforscher.

Deutscher Gastgewerbeumsatz sinkt im Oktober um 0,6 Prozent

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen hat im Oktober seine Spuren im deutschen Gastgewerbe hinterlassen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Gastgewerbeumsatz gegenüber Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent und lag um 19,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, lag er um 17,8 Prozent niedriger. Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten auf Monatssicht ein Umsatzminus von 1,4 Prozent, in der Gastronomie sank der Umsatz um 2,1 Prozent.

Demokratischer US-Senator will gegen Bidens Billionenpaket stimmen

Der wichtige demokratische US-Senator Joe Manchin wird dem billionenschweren Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden nach eigenen Angaben nicht zustimmen. "Ich kann nicht dafür stimmen, ich habe alles Menschenmögliche versucht, ich kann einfach nicht", sagte der Senator aus dem Bundesstaat West Virginia am Sonntag dem Sender Fox News. Manchins Zustimmung ist entscheidend, da sich die Demokraten im Oberhaus des Kongresses keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen. Biden hatte zuletzt unzählige Gespräche mit Manchin geführt, welcher das 1,75 Billionen Dollar schwere und als Build Back Better bekannte Paket zu teuer findet. Der Senator befürchtet nach eigenen Worten eine Zunahme der Inflation und der Staatsverschuldung.

SPD-Außenpolitiker Roth für weitere Sanktionen gegen Russland

Der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), hat sich für den Fall einer russischen Aggression gegen die Ukraine für neue Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hätten keine politischen Maßnahmen ausgeschlossen, falls russische Truppen die ukrainische Grenze verletzen, sagte Roth der Welt. "Dazu gehören selbstverständlich auch weitere Sanktionen, die ich ausdrücklich befürworte."

Linksgerichteter Boric gewinnt Präsidentschaftswahl in Chile

Der linksgerichtete Abgeordnete und frühere Studentenführer Gabriel Boric hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen setzte sich Boric laut Angaben der Wahlbehörde am Sonntag (Ortszeit) mit 55,86 Prozent gegen seinen Kontrahenten Jose Antonio Kast durch. Der Ultrakonservative erlangte bei der Stichwahl demnach 44 Prozent der Stimmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.