Am Samstag war es endlich so weit. Der chinesische Autobauer Nio hielt den von Fans sehnlichst erwarteten Nio Day 2021 ab. Neben der vorgestellten Mittelklasse-Elektro-Limousine ET5 kündigte das Unternehmen auch ein Update des ET7 an. Vor allem aber für die Aktie könnte es heute besonders spannend werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...