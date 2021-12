News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 20.12.2021 mit rotem Wochenstart lässt eine mögliche Weihnachtsrallye in weite Ferne rücken. Wie skizziert sich das Bild? Vola in beide Richtungen beim DAX Zum Start der neuen Handelswoche erwarten uns erneut einige Kurslücken und vermutlich ein ausgedünntes Volumen. Immerhin fehlen Wirtschaftstermine, Marktteilnehmer und auch die Zeit für eine mögliche Weihnachtsrallye. Uns erwartet ein brisanter DAX-Wochenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...