München (ots) -- 90-minütige Sendung über Dagmars Reise bei "Hartz und herzlich"- Würdigung der guten Seele der Mannheimer Benz-Baracken- Ausstrahlung am Dienstag, 21. Dezember 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIAnfang November ließ uns die erschütternde Nachricht von Dagmars Tod fassungslos zurück. Niemand konnte begreifen, dass "Daggi", die gute Seele der Mannheimer Benz-Baracken, nicht mehr unter uns ist. Trauer und die Anteilnahme der Fans und des gesamten Teams waren überwältigend. Mit der Sondersendung "Hartz und herzlich - Abschied von Dagmar" nimmt RTLZWEI die Zuschauer noch einmal mit auf Dagmars Reise bei "Hartz und herzlich" - von den Anfängen der Reportage über ihre unzähligen Hilfsaktionen, den langen Weg bis zur Rente, die Pflege von Johann, die Anerkennung ihrer Fans, bis hin zu ihrem allerletzten Dreh.Vor über fünf Jahren drehten RTLZWEI und UFA Show & Factual erstmals mit Dagmar für die Sozialreportage "Hartz und herzlich". Damals arbeitete die bewundernswerte Frau noch im Kiosk neben ihrem kleinen weißen Häuschen. Seitdem ist viel passiert - nicht nur bei Dagmar, sondern in den Mannheimer Benz-Baracken insgesamt.Über zehn Stunden gesendetes Material - allein von Dagmar - hat das Team nochmals gesichtet, sortiert und zu einer 90-minütigen Sondersendung zu Ehren der beliebten Mannheimerin zusammengestellt. Hinzu kommen bisher unveröffentlichtes Material, Interviews mit Dagmars Familie und natürlich mit den beliebten Bewohnern der Benz-Baracken. Zu Wort kommen Weggefährten wie Elvis, Janine und Pascal, aber auch Anteilnahme von den Rostocker Protagonistinnen und Protagonisten finden ihren Platz in dem liebevollen Nachruf an Dagmar."Hartz und herzlich - Abschied von Dagmar" - Ausstrahlung am 21. Dezember 2021 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folge ist im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ (https://www.tvnow.de/shows/hartz-und-herzlich-10617) verfügbar. Im Anschluss an die Sondersendung strahlt RTLZWEI die ersten drei Folgen "Hartz und herzlich" mit Dagmar aus.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage zeigt die Reihe erneut das Leben in den Mannheimer "Benz-Baracken". Mehrere Kamerateams haben die Bewohner einmal mehr in ihrem Alltag begleitet. Erneut gibt es ein Wiedersehen mit den Bewohnern des Mannheimer Stadtviertels Waldhof - echt, authentisch und immer auf Augenhöhe. "Hartz und herzlich" wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.