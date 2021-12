NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 800 auf 700 dänische Kronen gesenkt. Die Produktionsprobleme des Insulinherstellers mit seinem Diät-Präparat Wegovy stünden einer "Overweight"-Empfehlung im Weg, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Unternehmens im kommenden Jahr dürfte geringer als bisher erwartet ausfallen, und die Konsensschätzungen sollten sinken./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 00:15 / GMT

