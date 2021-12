Horcht was kommt von draußen rein, es wird doch nicht der Cashflow sein…

Anzeige / Werbung

Dieses Unternehmen ist mit einer der gesamt 4 Goldminen am Ziel angelangt und man darf als Investor auf Einnahmen ohne operative Ausgaben spekulieren.

Mit der aktuellen Bekanntgabe offenbart man den Anlegern, wie der Weg aussehen soll, an dessen Ziel eine Förderung von 40.000 Unzen jährlich stehen wird. Dies ist ein Szenario, das nicht auf viele Jahre ausgelegt ist, die dazu notwendigen Arbeitsschritte wurden bereits eingeleitet.

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat de facto ein vierfaches Freilos gezogen, das einen bislang hypothetischen Wert nun in klingende Dollar im Milliardenwert transformiert, und das ohne eigenes finanzielles oder personelles Zutun! Vier Goldminen sollen nun in Betrieb genommen werden. - Die Zukunft dieser Firma sollte nun nur noch aus Kassieren bestehen! Eine Dividende ist in weiterer Folge nicht unwahrscheinlich!

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat die Lagerstätte exploriert und rund 1 Mio. Unzen Gold verifizieren können. Im Jahr 2019 wurde die Übertragung der Lagerstätte an PMM Mining initiiert und im April 2021, nach Fertigstellung der Gold-Erz-Verarbeitungsanlage, wurde mit der Verarbeitung vorhandener Abraumhalden begonnen. In dem vermeintlichen "Abfall" fanden sich noch rund 3 g/t Gold, und die Produktionskosten pro Unze betragen unfassbar niedrige 261USD - (News Link). Der Gesamtertrag im 2. Quartal betrug 645 Unzen Gold. Gemäß den Vertragsbedingungen stehen East Africa Metals 30% des gewonnenen Goldes zum Gewinnungspreis (+15%) zu - das waren rund 275.000 USD. Aber das sind nur Peanuts im Vergleich zu dem, was nun passieren sollte. Das nun veröffentlichte Update gibt genauen Aufschluss darüber:

East Africa Metals Provides Update on Magambazi Mine Plan Development

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) freut sich, ein Update über den Fortschritt der Engineering- und Minenerschließungsarbeiten an der Magambazi-Mine zu veröffentlichen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tailings-Aufbereitung im dritten Quartal 2021 konzentriert sich das technische Team der PMM Mining Company Limited ("PMM") nun auf die Entwicklung des Erzabbaues direkt aus der Magambazi Lagerstätte.

Die Ingenieurarbeiten schreiten voran und die detaillierten Pläne für den Bergbaubetrieb und die Installation von Oberflächenausrüstungen werden voraussichtlich Anfang Januar 2022 abgeschlossen sein.

Die zur Einleitung und Unterstützung des Tagebaubetriebes erforderliche Infrastruktur wird weiterhin aufgerüstet und erweitert, um die für den Tagebaubetrieb ausreichende Mahlkapazität zu erhöhen.

Durch schrittweise Aufrüstungen der Verarbeitungsanlage wird die Kapazität des bestehenden Kreislaufs zunächst auf 1.000 Tonnen pro Tag erhöht und schließlich auf eine Kapazität erweitert, die eine Produktionsrate von 40.000 Unzen pro Jahr zulässt.

News-Fazit:

Mit etwas Rechnerei findet man heraus, dass man mit der ersten Ausbaustufe (1.000 Tonnen

Gestein pro Tag bei einer durchschnittlichen Mineralisierung von 2g/t) auf eine Förderquote von rund 20.000 - 25.000 Unzen pro Jahr erreichen wird. Multipliziert mit 1.800 USD für eine Unze Gold ergibt sich so ein jährlicher Ertrag von 36 Mio. USD - 45 Mio. USD von dem East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) 30% zusteht. In weiterer Folge MUSS eine Förderung von 40.000 Unzen pro Jahr erreicht werden, das sonst Strafzahlungen von PMM an East Africa Metals fällig werden. Diese Fördermenge repräsentiert einen Wert von 72 Mio. USD (92 Mio. CAD).

Der Börsenwert von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) beträgt derzeit nicht einmal 40 Mio. CAD.

Dieses beschriebene Szenario ist nicht Jahre entfernt. Es hat im Prinzip schon begonnen und schon sehr bald sollten die Millionen nur so hereinsprudeln, ohne dass East Africa Metals - weder finanziell noch personell, weder zum Betrieb, noch zum Ausbau - etwas beitragen muss. Meinung Autor

Noch drei Freilose

Drei weitere Goldminen stehen sozusagen Gewehr bei Fuß und haben alle notwendigen Bewilligungen, um den Betrieb aufzunehmen. Die Partner bei diesem "Paket" sind keine Unbekannten:

Zijin Mining Group Company Ltd. , der größte Goldproduzent Chinas

, der größte Goldproduzent Chinas Tibet Huayu Mining Co. Limited, ein weiteres chinesisches börsennotiertes Bergbauunternehmen.

Zijin strebt 55% Besitztum an der Terakimti-Mine auf dem Harvest-Projekt an und Tibet Huayu hat sich bereits 70% der beiden Adyabo-Minen gesichert. Alle drei Minen befinden sich in der Tigray-Region in Äthiopien.

Der einzige Grund, warum die äthiopischen Minen noch kein Gold fördern, sind die Unruhen in der Tigray-Region, für die es bis dato immer noch Reisebeschränkungen gibt.

Diesem wohl einzigartigen Szenario für den Investor wird in einer aktuellen Analyse von "Fundamental Research" Rechnung getragen. Das Research-Team, bestehend aus Sid Rajeev (Head of Research) und Nina Rose Coderis (Equity Analyst), kommt zu dem Urteil, dass der faire Wert des Unternehmens derzeit bei 0,68 CAD liegt, was über 200% über dem letzten Schlusskurs liegt, und vergeben ein "BUY-Rating" für East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM). - (HIER geht es zum Pdf-Download).

East Africa Metals Inc.*

WKN: A1T79H, TSXV: EAM

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen. ALLE Projekte haben die notwendigen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden! Hier die Übersicht: