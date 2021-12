München (ots) -Das langjährige Vorstandsmitglied Herr Dr. Gros legt sein Amt als Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands Bayern e.V. im beiderseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 31.12.2021 nieder. Herr Dr. Gros war bereits seit August 2015 Vorstandsmitglied des Verbandes sowie Vorsitzender des Vorstandes (Verbandspräsident). Grund für die einvernehmliche Trennung sind unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung des Verbandes. Herr Dr. Gros hat die ihm anvertrauten Aufgaben verantwortungsvoll und mit Umsicht, Tatkraft und hohem Engagement ausgeübt; der Verband bedankt sich für die geleistete erfolgreiche Arbeit und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.Das langjährige Vorstandsmitglied Herr Dr. Büchel verlässt den Genossenschaftsverband Bayern e.V. im beiderseitigen besten Einvernehmen mit Wirkung zum 31.01.2022. Herr Dr. Büchel war bereits seit Januar 2012 Vorstandsmitglied des Verbandes und wird sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Herr Dr. Büchel hat die ihm anvertrauten Aufgaben mit großem Erfolg verantwortungsvoll und mit Umsicht, Tatkraft und hohem Engagement ausgeübt; der Verband bedankt sich für die geleistete erfolgreiche Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Präsident und Vorstandsvorsitzender wird Gregor SchellerGregor Scheller hat in seiner mehr als 40-jährigen Dienstzeit die VR-Bank Bamberg-Forchheim eG zu einer der erfolgreichsten Volksbanken Raiffeisenbanken in Bayern geformt und als Vorstandsvorsitzender maßgeblich geprägt. Daneben zeichnet ihn langjährige Erfahrung als Mandatsträger in hochrangigen Gremien der genossenschaftlichen Finanzgruppe aus.An seiner Seite im Vorstand wird Wirtschaftsprüfer Siegfried Drexl stehen, der seit 1985 beim genossenschaftlichen Prüfungsverband tätig ist, davon mehr als 15 Jahre als Marktbereichsleiter Süd. In seiner Verantwortung liegt das Prüfungsressort und damit die Leitung der genossenschaftlichen Prüfung der GVB-Mitgliedsunternehmen.Mit dem Vorstandsteam Gregor Scheller und Siegfried Drexl wird sich der GVB weiterhin als starker Regionalverband für die Belange seiner Mitglieder einsetzen. Gegenüber Politik, Medien sowie im genossenschaftlichen Verbund vertritt er konstruktiv und engagiert die Interessen der genossenschaftlichen Unternehmen in Bayern. Im neuen Jahr wird sich der Verbandsrat intensiv mit der langfristigen Besetzung des Vorstands befassen.Bilder der künftigen Vorstände finden Sie hier (https://www.gv-bayern.de/pressemitteilungen/2021/12/wechsel-an-der-spitze-des-genossenschaftsverbands-bayern.html) .Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.181 Mitgliedern zählen 222 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 959 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat (Stand: 31.12.2020).Pressekontakt:Burkhard RüdigerStellvertretender PressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3413Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24076/5103683