Das Audi-Stammwerk in Ingolstadt wird ab 2028 nur noch Elektroautos produzieren. Dafür wird wohl auch der elektrische A6-Nachfolger nicht mehr in Neckarsulm, sondern im Stammwerk gebaut. Wie ambitioniert dieser Zeitplan ist, zeigt der Blick auf die bisher in Ingolstadt gebauten Batterie-elektrischen Modelle von Audi: Es gibt keine. Schon in drei Jahren soll die Hälfte aller in Ingolstadt gebauten ...

