Am Montag kommt das italienische Luxus-Mode-Label Zegna an die New Yorker Börse. Wie zuletzt bei den meistens SPAC-Deals, gab auch diesmal ein Großteil der Aktionäre der Mantelgesellschaft ihre Anteile zurück. Allerdings stützten institutionelle Investoren die Fusion und damit auch die Milliarden-Bewertung.Die Entscheidung für ein Listing in New York ist Teil des stärkeren Fokus auf die USA, den die Zegna-Eigentümerfamilie ausgerufen hat. Bereits 2018 hatten die Italiener dazu das US-Label Thom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...