DJ Habeck: Ohne Umbau der Wirtschaft drohen Arbeitsplatzverluste

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor einem Verlust an Arbeitsplätzen für den Fall gewarnt, dass Deutschland nicht auf die klimafreundlicheren Produktionsfelder der Zukunft setzt. Der Umbau des Landes hin zur Klimaneutralität sei teuer und werde Anpassungen erfordern, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Die Wirtschaftsfelder der Zukunft würden global gesehen klimaneutrale Wirtschaftsfelder sein.

"Wenn wir das nicht angehen, dann werden wir nicht nur ökologische Katastrophen zu begleichen haben, sondern wir werden auch einen Verlust an Arbeitsplätzen, an Wertschöpfung haben", sagte Habeck im Deutschlandfunk. "Die Tendenzen sind ja da. Führer in verschiedenen Märkten sind inzwischen die USA und in China. Wenn Europa, und in Europa vor allem Deutschland, nicht wach wird und endlich anfängt, wieder um die Spitze zu kämpfen, dann werden wir ein armes Land werden."

Klar sei außerdem, dass kein Klimaschutz die "teuerste Antwort" sei. Die Flutkatastrophe im Ahrtal habe 30 Milliarden Euro und vielen Menschen das Leben gekostet. Dazu käme viel menschliches Leid.

Es sei zentral für Deutschland, dass Deutschland bei der kohlendioxidfreien Produktion um die Spitze in der Weltwirtschaft kämpfe. Er sehe es als seine Aufgabe, Kohlendioxid (CO2) einzusparen und gleichzeitig die industrielle Produktion voranzubringen.

Um beim Umbau hin zur Klimaneutralität erfolgreich zu sein, müsse der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch steigen, sagte Habeck. Etwa 2 Prozent der Bundesfläche müsse mit Windkraftanlagen ausgestattet werden - das sei viermal so viel wie heute, so Habeck. Daher müssten die Planungsverfahren deutlich beschleunigt und der Ausbau der Windenergie dann schneller werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.