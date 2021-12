An der Börse gibt es ja immer wieder Phasen, in denen bestimmte Branchen oder Segmente von den Anlegern vernachlässigt werden. Und dies hat natürlich meistens auch einen triftigen Grund. Eine Gattung, die sich nun schon seit Jahren nicht mehr so gut entwickelt, stellen die Aktien von Tabakherstellern dar. Aber ganz traditionell hat die Tabakbranche eigentlich schon länger mit Problemen zu kämpfen. Da wäre zum einen die Zahl an Rauchern, die in den Industrieländern seit Langem rückläufig ist. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...