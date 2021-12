Ein ereignisreiches Jahr neigt sich seinem unweigerlichen Ende zu. Dagegen fühlten sich die letzten zwei, drei beinahe wie Urlaub an. Wie in der Grafik "KMU-Anleihetilgungen ab 2013" zu sehen, brachte 2021 das höchste Tilgungsvolumen seit 2018, davon rund 10% vorzeitig. Das ausgefallene Volumen indes bescherte den höchsten Stand seit 2017. Auch wenn die Balken dort nicht dramatisch ausschauen, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...