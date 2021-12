BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Versicherungsbranche rechnet für 2022 wieder mit einem etwas stärkeren Anstieg der Beitragseinnahmen. "Aktuell erwarten wir für 2022 ein Beitragswachstum zwischen zwei und drei Prozent für den Versicherungssektor insgesamt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, laut Mitteilung am Montag in Berlin. Für 2021 geht der Verband nun von einem Zuwachs von etwa zwei Prozent aus, nachdem die Einnahmen im ersten Jahr der Corona-Pandemie um 1,6 Prozent gestiegen waren.

"Wir können mit dem Wachstum zufrieden sein, auch wenn wir uns zu Jahresbeginn etwas mehr erhofft hatten", sagte Asmussen mit Blick auf die Einschränkungen durch die Pandemie im bald endenden Jahr 2021. Seine optimistischeren Erwartungen für das neue Jahr begründet der GDV mit der Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung. Dort erwartet der Verband wegen inflationsbedingter Erhöhungen und der Erweiterung von Deckungen ein Beitragswachstum von rund drei Prozent.

In der Lebensversicherung dürfte die Pandemie laut Asmussen die Geschäftsaussichten hingegen weiter dämpfen. "Wir halten ein Beitragswachstum zwischen einem und zwei Prozent für realistisch." Dies hänge auch von den wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte und den politischen Rahmenbedingungen in Deutschland in der neuen Legislaturperiode ab. Ausführlicher will sich der Verband am 27. Januar zu den Perspektiven äußern./stw/tav/jha/