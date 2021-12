US-Präsident Joe Biden verliert offenbar die Zustimmung des wichtigen demokratischen Senators Joe Manchin für sein Konjunkturpaket (Motto: "Build Back Better"). 2 Bio. $ sollte es umfassen, die damit verbundene Verschuldung erscheint Manchin zu hoch, er fürchtet u.a. die im Nebeneffekt erzeugte Inflation.



Im Zusammenhang mit einer Absage des Konjunkturpakets rechnet GOLDMAN SACHS mit geringerem BIP-Wachstum in den USA, z.B. + 3,0 % statt 3,5 % im Q2 2022. Die Eintrübung ist heute neben der Aussicht auf neue Lockdowns ein wesentlicher Auslöser des DAX-Rückfalls um 2,8 % in Richtung 15.000 Punkte.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



