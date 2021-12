Bienne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Schweizer Uhrenmanufaktur Perrelet hat die Ehre, bekannt zu geben, dass sie offizieller Uhrenpartner der prestigeträchtigen "Globe Soccer Awards" geworden ist, die am 27. Dezember 2021 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) stattfinden werden.Mit seinem beeindruckenden uhrmacherischen Erbe, das auf eine über 240-jährige Geschichte zurückblicken kann, ist Perrelet - 1777 vom Uhrmachermeister Abraham-Louis Perrelet gegründet - seit seiner Gründung ein Synonym für Automatikwerke und weltweit bekannt für seine Zeitmesser mit "animierten" Zifferblättern in zahlreichen Interpretationen.Die Marke ist sehr stolz darauf, Teil der Ausgabe 2021 der Globe Soccer Awards zu sein, mit denen die Fußball-Ikonen und die Wiederaufnahme der Aktivitäten auf der ganzen Welt im zweiten Jahr der Pandemie gefeiert werden.Diese begehrte Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit dem Dubai Sports Council unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum organisiert und wird VIP-Spieler, Nominierte und Prominente begrüßen. Nach der Teilnahme an der Dubai International Sports Conference werden sie an der Verleihung der Dubai Globe Soccer Awards in der atemberaubenden Kulisse der Expo 2020, im Al Wasl Dome, einem spektakulären architektonischen Meisterwerk, teilnehmen.Da Fußball als Volkssport gilt, wurden die Finalisten in 12 Kategorien zum zweiten Mal in Folge von Fans aus der ganzen Welt ausgewählt, die für ihre Lieblingsspieler, -vereine und -trainer der Saison 2020-2021 stimmten. Zu den Nominierten gehören einige der international bekanntesten Namen wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé und viele andere.Zu den Werten, die den Fußball zu einer der beliebtesten Sportarten der Welt machen, gehören der tägliche Einsatz und das ständige Streben nach Verbesserung, um den Fans und Bewunderern ein immer spannenderes und überwältigendes Spektakel zu bieten. Perrelet teilt dieselben Werte und ist bestrebt, äußerst zuverlässige Uhren mit einem modernen und unkonventionellen Stil zu kreieren, um die Nachfrage von Uhrenliebhabern zu befriedigen, die auf der Suche nach exklusiven Zeitmessern sind.Perrelet freut sich, die preisgekrönten Stars mit seinen mechanischen Zeitmessern aus der Flaggschiff-Kollektion "Turbine Evo" zu beschenken. Das markanteste und faszinierendste Merkmal der Turbine-Modelle ist der 12-blättrige Propeller auf dem Zifferblatt, der sich bei der kleinsten Bewegung des Handgelenks unglaublich schnell dreht und bei seiner Drehung ein dekoriertes Hilfszifferblatt enthüllt. Diese Kollektion ist mit dem zu 100 % in der Manufaktur hergestellten Automatikkaliber P-331-MH ausgestattet, das mit dem renommierten COSC-Zertifikat (Contrôle Officiel Suisse des Chronométres) versehen ist, das nach einer Reihe von Tests die hohe Präzision der Zeitmessung bescheinigt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712777/Perrelet_Globe_Soccer_Awards.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1712775/Perrelet_Turbine_EVO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1712776/Perrelet_Globe_Soccer_Awards_Logo.jpgPressekontakt:Hugo Lesizza,h.lesizza@perrelet.com ,+34 67 750 77 34Original-Content von: Perrelet SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160784/5103800