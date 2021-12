Die Beschränkung von Verkaufsorders an der Istanbuler Börse ermuntert Anleger zum Wiedereinstieg in den türkischen Aktienmarkt. Der Leitindex stieg am Montag um drei Prozent auf 2147 Punkte, nachdem er am Freitag mit einem Minus von 8,5 Prozent den größten Tagesverlust seit einem Dreiviertel Jahr verbucht hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...