Einmal mehr kommen Gerüchte über einen möglichen Börsengang des Sportwagenbauers Porsche auf. Was ist dran und wer könnte davon profitieren?Vor wenigen Tagen kamen erneut Gerüchte über einen möglichen Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche auf. Verschiedenen Medienberichten zufolge würde der VW-Konzern unter dem Projektnamen "Phönix" bereits ein separates Listing der Sportwagenmarke vorbereiten. Was steckt dahinter?Für die Porsche-Familie sind die Kapriolen im Aufsichtsrat des VW-Konzerns in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...