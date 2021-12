Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich im Vorwochenvergleich kaum verändert, was in Anbetracht der zahlreichen Notenbankentscheidungen etwas überrascht, so die Analysten der Helaba.Während FED und BoE etwas "hawkisher" gewesen seien als gedacht, lasse sich die EZB mit der ersten Leitzinserhöhung weiterhin viel Zeit. Dennoch sei die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone sowohl im kurz- als auch langfristigen Bereich enger geworden und die EWU-Peripheriespreads seien gestiegen, was mit der Aussicht auf ein geringeres Volumen der EZB-Käufe zu erklären sei. Derzeit würden im Rahmen beider Programme etwa 90 Mrd. Euro monatlich gekauft, ab dem zweiten Quartal würden sich die Käufe auf 40 Mrd. Euro und ab Oktober 2022 auf monatlich 20 Mrd. Euro reduzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...