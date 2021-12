Linz (www.anleihencheck.de) - Australien gilt als einer der Rohstofflieferanten der Welt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Hunger nach Rohstoffen sei groß und sei eine wichtige Stütze für die australische Wirtschaft. Für 2021 erwarte die australische Notenbank ein Wachstum von 4,75%. Für 2022 sogar 5%. Wir gehen davon aus, dass in Folge einer möglichen Ausbreitung von Omikron die Prognosen für 2022 nach unten angepasst werden, so Oberbank. Dennoch liefere in der Jetzt-Betrachtung Australien ein sehr robustes Bild. Der Arbeitsmarkt habe sich von einer Arbeitslosenrote von 7,50% auf heute 4,6% verbessern können. ...

