Am Messegelände in Nürnberg hat nun der erste Audi Charging Hub seinen Betrieb aufgenommen, ehe er am 23. Dezember auch für Kunden geöffnet wird. Mit dem Pilotstandort erprobt Audi sein im Mai angekündigtes neues Schnellladekonzept mit reservierbaren High-Power-Charging-Ladeplätzen erstmals in der Praxis. Der Standort verfügt wie angekündigt über sechs reservierbare Schnellladepunkte, die Ladeleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...