Mainz (ots) -Wer träumt nicht davon, Heiligabend in den Bergen zu feiern, mit einem kuscheligen Kaminfeuer und schöner Weihnachtsmusik? Carmen Nebel macht das in diesem Jahr möglich - am Freitag, 24. Dezember 2021, 20.15 Uhr, im ZDF. Sie trifft sich auf einer gemütlichen Alm in Tirol mit Patrick Lindner, Francine Jordi, Peter Kraus, Alpin KG, Albert Hammond, Matze Knop sowie Alfons Schuhbeck, Johann Lafer und vielen mehr. "Heiligabend mit Carmen Nebel" ist am Sendetag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Gemeinsam mit ihren Gästen erinnert sich Carmen Nebel auch an vergangene Weihnachtsshows mit Andrea Berg, Waltraut Haas, André Rieu, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und vielen anderen Künstlern.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heiligabend"Heiligabend mit Carmen Nebel" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/heiligabend-mit-carmen-nebelPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5103817