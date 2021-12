Michael Mauritz übernimmt die Kommunikationsagenden bei der ÖBAG. Mauritz wird die Position "Head of Corporate and Capital Markets Communications" ab 1. Februar übernehmen und steht dann als Ansprechpartner für nationale und internationale Medien zur Verfügung. Michael Mauritz war 25 Jahre in der Erste Group in Managementpositionen im Bereich Kommunikation und Public Affairs tätig. Zuletzt war er selbständiger Kommunikationsberater. "Ich freue mich, mit Michael Mauritz einen Experten gefunden zu haben, der umfassende Erfahrung in der Kommunikation mitbringt und bei Journalistinnen und Journalisten einen hervorragenden Ruf genießt," erklärte Edith Hlawati, die ebenfalls im Februar 2022 ihre Funktion als neuer CEO der ÖBAG antreten wird. Die ...

