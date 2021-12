Köln (ots) -Sisi fasziniert die Menschen bis heute - vor allem zur Weihnachtszeit. Durch die legendären "Sissi"-Filme mit Romy Schneider ist die Märchenkaiserin zum Mythos geworden. Gerade feierte die neue RTL + Event-Serie "Sisi" zum Start Rekorde und begeistert Streamer:innen. Doch wer war Kaiserin Elisabeth wirklich? War sie Feministin, Egomanin? War sie ihrer Zeit voraus? Und was ist Mythos und was ist wahr? Diesen Fragen geht der neue Podcast "Sisi - Ihrer Zeit voraus" nach, der heute exklusiv bei AUDIO NOW (https://audionow.de/podcast/d9f19c94-7512-42fa-a9a7-837fa9e9a9a4) startet.In fünf Folgen, die bis Heiligabend täglich exklusiv bei AUDIO NOW erscheinen, macht sich Podcaster Tim Pommerenke auf die Suche nach der Geschichte hinter dem Märchen. Für die Recherche ist er unter anderem nach Wien und Ungarn gereist, um mit Expert:innen, Fans und einem Ermittler zu sprechen.Jede Episode beinhaltet einen Mix aus Gesprächen, O-Tönen und Reportage-Teilen. Außerdem werden auch Sisis Gedichte - vorgetragen von Schauspielerin Dominique Devenport, die "Sisi" in der neuen RTL+ Event-Serie verkörpert - zu hören sein. Die Hörer:innen des Podcasts lernen dabei eine Frau kennen, die voller Widersprüche steckt, die in ihrer Rolle als Kaiserin gefangen ist, aber auszubrechen versucht, um nach Freiheit, Heimat und Sinn zu suchen. Es geht um Liebe, um Macht, aber auch um Selbstbestimmung.Tim Pommerenke: "Für den Podcast habe ich mich auf die Suche nach der Kaiserin Elisabeth gemacht und musste schnell feststellen, dass es die Märchenkaiserin Sisi so nie gab. Das Leben der echten Elisabeth ist eine komplett andere Geschichte, düsterer und viel komplexer. Und genau die möchten wir erzählen. Dabei stoßen wir auf so viele Themen, die zu ihrer Zeit schon verhandelt wurden, uns aber auch heute noch genauso bewegen."Mirijam Trunk, Chefin Audio Alliance: "Sisi war eine der prominentesten historischen Figuren, die das Frauenbild ihrer Zeit infrage stellten. Gerade die Romantisierung ihrer Person durch die ,Sissi'-Filme lenkt davon ab, dass sie weitaus mehr war als die strahlend schöne Adelige. Tim geht in seiner Reise auf den historischen Spuren ihres Lebens der Frage auf den Grund, warum sie bis heute relevant ist - und was genau sie ihrer Zeit voraus gebracht hat.""Sisi - Ihrer Zeit voraus" ist eine Produktion der Audio Alliance und erscheint begleitend zur neuen RTL+ Event-Serie "Sisi", die seit dem 12. Dezember auf RTL+ abrufbar ist und dort den erfolgreichsten Fiction-Neustart jemals feierte.* Im Free-TV wird die erfolgreiche Event-Serie am 28./29./30. Dezember in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Außerdem streamt RTL+ auch die drei "Sissi"-Klassiker mit Romy Schneider "Sissi", "Sissi - die junge Kaiserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" aus den Jahren 1955 bis 1957 plus den Film "Mädchenjahre einer Königin" (1954), ebenfalls mit Romy Schneider in der Hauptrolle.*Die Einordnung bezieht sich ebenfalls auf die Zeit vor Umbenennung des Entertainment-Angebots.Über Audio AllianceAudio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. 2022 wird die Plattform Teil der Entertainment-Plattform RTL+. Als exklusiver und erfahrener Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Anna VelkenUnternehmenskommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5103840