Die SHOP APOTHEKE Aktie war seit dem Börsengang kein schlechtes Investment. Und nachdem die Shop Apotheke Europe N.V. (ISIN: NL0012044747) am 10.10.2021 die erste Umsatzmilliarde erreicht hatte, legte man mit dem Start des deutschen Online "Marktplatzes" nach. Und heute ein weiterer Durchbruch:Eine niederländische Krankenkasse mit über 20 % Marktanteil, die VGZ, geht mit MedApp, eine oder "die" E-Health-Medikationsplattform in den Niederlanden und seit März 2021 Teil von SHOP APOTHEKE, eine Kooperation ein. Was bedeutet das? Nutzen für alle: Patienten, VGZ und Shop Apotheke: Wichtig für die Shop ...

