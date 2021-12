München (ots) -Morag Mathieson dient im Executive Committee der weltweit aktiven BildungsorganisationMorag Mathieson aus Möhrendorf bei Erlangen ist zur First Vice President von Toastmasters International (http://www.toastmasters.org/), der weltweit führenden Organisation für Kommunikations- und Führungsqualitäten, gewählt worden. Morag Mathieson ist auf der 90. jährlichen Convention der Organisation, die vom 23.-28. August 2021 online abgehalten wurde, für eine einjährige Amtszeit gewählt worden.Als Mitglied des internationalen Board of Directors von Toastmasters International fungiert Mathieson als Botschafterin der Organisation. Sie arbeitet mit dem Board daran, die Praktiken und Satzungen von Toastmasters umzusetzen und weiterzuentwickeln, mit denen Toastmasters seine Ziele zu erreichen sucht.Mathieson ist als Berater für berufliche Entwicklung selbstständig und Vorsitzende des Vorstands des Wohltätigkeitsorganisation Living Water Germany e.V. Davor war sie Geschäftsführerin und übergeordnete Apothekerin für Belfasts Apotheker-Genossenschaft in Nordirland. Hier trug sie die volle fachliche und geschäftliche Verantwortung für eine Apotheken-Kette in Nordirland. Ihre Verantwortung umfassten alle Aspekte der Strategie, der Weiterentwicklung der Services und deren Umsetzung. Bei Alliance Pharmacy entwickelte sie neue Geschäftskonzepte einschließlich einer kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung für alle pharmazeutische Mitarbeiter.Mathieson hat einen Master in Business Administration an der Open University in Milton Keynes, England, erworben und in pharmazeutischen Beiräten von Behörden sowohl in Schottland als auch in Nordirland gewirkt. Zudem hat sie im Vorstand von USA Girl Scouts Overseas in Süddeutschland Verantwortung als Schatzmeisterin getragen.Im Jahr 2006 ist Mathieson Toastmasters International beigetreten und seitdem Mitglied ihres Heimatvereins Erlangen Tostmasters. Sie hatte bereits eine Reihe hochrangiger Führungspositionen bei Toastmasters inne und hat den Distinguished Toastmaster (DTM) erlangt, die höchste Auszeichnung, die die Organisation verleiht.Sie erläutert: "Der Zuwachs an Selbstvertrauen ist der größte Gewinn, den man von einer Mitgliedschaft bei Toastmasters erzielen kann. Indem sie ihre Kompetenzen in Kommunikation und Führungsqualitäten erweitern, beeinflussen die Mitglieder alle Aspekte ihres Lebens positiv."Für weitere Informationen über Toastmasters International besuchen Sie bitte www.toastmasters.org.About Toastmasters InternationalToastmasters International is a worldwide nonprofit educational organization that empowers individuals to become more effective communicators and leaders. Headquartered in Englewood, Colo., the organization's membership exceeds 300,000 in more than 15,800 clubs in 149 countries. Since 1924, Toastmasters International has helped people from diverse backgrounds become more confident speakers, communicators and leaders. For information about local Toastmasters clubs, please visit www.toastmasters.org. Follow @Toastmasters (http://twitter.com/Toastmasters) on Twitter.Pressekontakt:Markus Krause+491621042530prm@toastmasters-95.orgOriginal-Content von: Toastmasters International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159846/5103895