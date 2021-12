Im Auftrag der Eigentümerin Swiss Life hat SPGI Zurich eine denkmalgeschützte Liegenschaft mit rund 2300 m2 Büroflächen an der Pelikanstrasse 37 in Zürich vermietet.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin Swiss Life hat SPGI Zurich eine denkmalgeschützte Liegenschaft mit rund 2300 m2 Büroflächen an der Pelikanstrasse 37 in Zürich vermietet. Das markante Gebäude «Kleiner Pelikan» aus den 1940ern befindet sich an einer der besten Adressen Zürichs, mitten im Central Business District. Die Eigentümerin Swiss Life beauftragte SPGI Zurich mit der Vermietung dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...