Der TÜV Rheinland untersucht im Auftrag des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF) beim Eisenbahn-Bundesamt das Potenzial von Photovoltaik-Anwendungen an und in der Schieneninfrastruktur. Dafür kommen zum Beispiel im Gleisbett oder an Lärmschutzwänden integrierte PV-Module infrage. Das Projekt über Photovoltaik-Anwendungen in der Schieneninfrastruktur hat eine Laufzeit von 14 Monaten. Dabei wird untersucht, welche Photovoltaik-Anwendungen an und in der Schieneninfrastruktur genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...