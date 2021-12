Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Proscenic, eine weltweit tätige Haushaltsgerätemarke, wird vom 1. bis 25. Dezember über Gleam und seine Facebook-Gruppe gleichzeitig zwei große Veranstaltungen für die kommenden Weihnachtstage durchführen. Da Weihnachten bekanntlich mit vielen verschiedenen Geschenken gefeiert wird, hat Proscenic auch seine großzügigen Rabatte zur Verfügung gestellt, damit sich jeder keine Sorgen um den Preis machen muss."Weihnachten bedeutet, Zeit mit der Familie zu verbringen und die Feiertage zu genießen", sagt Miles Jiang, Vizepräsident von Proscenic. "Für manche Familien ist es schwierig, den Urlaub zu genießen, weil sie viel im Haushalt zu tun haben. Wir von Proscenic sind der Meinung, dass keine Familie Stress mit ihrer Hausarbeit haben sollte. Proscenic Staubsaugerroboter, kabellose Staubsauger und Heißluftfritteusen könnten ihnen helfen, die Last der Hausarbeit zu verringern. Deshalb wollen wir unseren Beitrag leisten, indem wir diese Sorge für eine Familie lindern."Gewinnen Sie Weihnachtsgeschenke für Ihre LiebstenDie Weihnachtspreise der ersten Giveaway-Aktion sind zwei M8 Pro Staubsaugerroboter, zwei kabellose P11 Staubsauger und zwei A8 SE Luftreiniger. In der Ankündigung heißt es, dass 6 glückliche Gewinner ausgewählt werden, die die fantastischen Geschenke erhalten werden. Die Methode, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, besteht darin, mehr Zugänge auf der Landing Page von Gleam https://bit.ly/30YIgOx zu erhalten.Gewinnen Sie mit einfachen Schritten eine T22-LuftfritteuseDie zweite Veranstaltung ist ein Fotowettbewerb, bei dem 5 glückliche Gewinner ausgewählt werden. Als Preise werden fünf Proscenic T22-Luftfriteusen vergeben. Die Methode zur Teilnahme an dieser Veranstaltung besteht darin, Ihre besten Kochtipps zusammen mit Bildern oder Videos auf der Proscenic Air Fryer Group https://bit.ly/3n7dPOX zu teilen und zu posten.Star-Produkte - Sparen Sie bis zu 40 %Darüber hinaus kündigte Proscenic auf seiner offiziellen Website außergewöhnliche Angebote mit Preisnachlässen von bis zu 40 % für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten an (einschließlich Staubsaugerroboter, kabelloser Staubsauger, Heißluftfritteuse und Luftreiniger).Weitere Informationen zur Weihnachtskampagne finden Sie unter https://bit.ly/3lxxHcNInformationen zu ProscenicProscenic wurde 2013 gegründet und ist eine der aufstrebenden globalen Ikonen, die im Bereich der intelligenten Haushaltsgeräte unermüdlich innovativ ist und im Laufe der Jahre erheblich dazu beigetragen hat, den Arbeitsaufwand im Haushalt zu verringern.Weitere Informationen https://www.proscenic.com/Facebook https://www.facebook.com/proscenicofficialKontakte:Shirley Wang+86-13632817283Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708196/image.jpgOriginal-Content von: Proscenic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160787/5103995