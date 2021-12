Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group verkauft 160 MWp PV-Projekt an WIRSOL

-WIRSOL hat den 65%-Anteil der Photon Energy Group an dem Großprojekt in Maryvale, New South Wales, übernommen.

- Photon Energy Group wird durch die Transaktion umgehend einen Veräußerungsgewinn in Höhe von 0,5 Mio. Euro realisieren.

- Nach dem Ausstieg aus dem Projekt plant die Photon Energy Group, ihre zukünftigen Projektentwicklungsaktivitäten ...

