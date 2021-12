Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Zelltherapie für die Behandlung von Augenkrankheiten wie der fortgeschrittenen, altersbedingten trockenen Makuladegenration (AMD) bei Patienten mit einer gleichzeitigen geografischen Atrophie entwickeln und vermarkten, wie Lineage am Montag mitteilte.Die an der New Yorker Börse kotierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...