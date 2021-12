Bremen (ots) -"Chai Society", der Podcast von Bremen NEXT (Radio Bremen), startet in seine dritte Staffel mit neuen Hosts Meltem und Yousuf, neuem Partner N-JOY (NDR) und neuen Themen. Die erste Folge erscheint an Heiligabend, dem 24. Dezember, und von da an alle zwei Wochen freitags, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/chai-society-der-community-podcast/72172592/) und dort, wo es Podcasts gibt. Am 20. Dezember gibt es schon eine "Kennenlernfolge", in der die neuen Hosts Meltem Saracbasi und Yousuf Mirzad von ihren Vorgängerinnen den wortwörtlichen Staffelstab überreicht bekommen.Die neuen Hosts Meltem und Yousuf führen die Chai-Community mit ihren Geschichten durch die Themenwelten rund um Identität, Familie, Liebe, Glaube und Diskriminierung. In gewohnter Chai-Manier erzählen sie von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen und lassen in jeder Folge auch Menschen aus ihrer Community mit ihren Geschichten und Meinungen zu Wort kommen. "Wir freuen uns wahnsinnig darauf, dass es losgeht und auf all die Themen, über die wir sprechen wollen", sagt Yousuf. "Unsere Gespräche zu zweit sind so schon wirklich cool und lustig. Ich kann es kaum erwarten, dass wir uns mit unserer Community austauschen können", sagt Meltem. Fans der "Chai Society" bekommen auf dem Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/chaisociety_podcast) alle Updates und können dort mit den Hosts direkt in Kontakt treten.In ihrer ersten Folge sprechen die beiden darüber, warum es für viele Migra-Kinder immer noch so schwierig ist, aus ihrem Elternhaus auszuziehen - für die Kinder und die Eltern. Außerdem quatschen die beiden in dieser 3. Staffel über Themen wie Aberglaube, über Hochzeiten oder auch über problematische Internet-Gelehrte - und noch viel, viel mehr: witzig, kritisch und empowernd für die Migra-Communities der Nation.Und es gibt noch eine weitere Neuerung: Neben den neuen Hosts ist auch ein weiterer großer Player und Koproduktionspartner mit an Boot gekommen: N-JOY, das junge Programm des Norddeutschen Rundfunks (NDR). "'Chai Society' ist für viele Userinnen und User ein Safe Space, ein Ort, an dem sie sich austauschen können", sagt Melanie Lidsba, Programmchefin von N-JOY. "Durch die neue Kooperation von Bremen NEXT und N-JOY wollen wir es schaffen, dass 'Chai Society' noch mehr Menschen erreicht, damit sie diese Plattform zur Diskussion und zum Austausch nutzen können", so Lidsba weiter.Meltem Saracbasi ist 24 Jahre alt und ihre Heimat verbinden die einen mit Brautmodenschäften, die anderen mit all dem, was integrationspolitisch "falsch läuft". Für sie ist Duisburg-Marxloh vor allem der Ort, an dem sie eine wunderschöne Kindheit verbracht hat. Das Leben dort hat sie stark geprägt und zu einer wandelnden Anekdotenmaschine gemacht. Sie kann zu jedem Thema eine Geschichte beisteuern, selbst wenn es um die Pflege dementer Angehöriger geht. Heute studiert Meltem an der Universität zu Köln BWL. Nicht aus geschäftsfraulichem Kalkül, sondern einfach, weil es gut klang.Yousuf Mirzad ist 23 Jahre alt und kommt aus Bremen-Huchting. Im Perso steht Josef, aber sein Bart macht ihn zu Yousuf. Hang zu deeper Lyrik und derben Sportwagen. Aufgewachsen mit einer großen Schwester, zwei kleinen Brüdern und einer Matriarchin, die ihn vor die Wahl stellte: Arzt, Jurist oder Ingenieur. Da seine Schwester die Jura-Karte zog, wird Yousuf in seinem Zweitleben neben "Chai Society" Wirtschaftsingineur."Chai Society" ist ein Podcast für junge Leute aus migrantischen Communitys und alle, die sich dafür interessieren. Durch die ersten beiden Staffeln führten Refiye Ellek und Soraya Jamal - jetzt versetzen sich Meltem und Yousuf im Podcast in die Rolle älterer Geschwister, die ihre Erfahrungen mit ihren Hörerinnen und Hörern teilen. Mal mit Humor, mal mit Ernsthaftigkeit - aber immer absolut authentisch. Beide sind in Deutschland geboren, ihre Wurzeln führen in die Türkei und nach Afghanistan.Bremen NEXT ist das junge Programm von Radio Bremen für Musik, Lifestyle und News aus Bremen und der Welt. Das crossmediale Angebot bietet HipHop-, R'n'B- und Electro-Sounds, Events und spannende Themen. Im Radio, auf Social Media und als Podcast.N-JOY ist das junge, crossmediale Programm vom Norddeutschen Rundfunk (NDR). Im Radio, auf Social Media und in Podcasts bietet N-JOY die neuste Musik, Inspirationen aus aller Welt, Nachrichten und alle Themen, die die junge Zielgruppe bewegen.Bremen NEXT96,7 MHz in Bremen // 92,1 MHz in Bremerhavenwww.bremennext.dewww.instagram.com/bremennextwww.tiktok.com/@bremennext/www.youtube.com/bremennextSchon jetzt steht die erste Folge der 3. Staffel "Chai Society" für Pressevertreterinnen und -vertreter bereit und kann unter oben angegebenem Kontakt abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenPresse und Interne KommunikationDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5104078