Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, Kursschwankungen gehören zur Börse einfach dazu. Wenn Sie bereits länger an den Märkten aktiv sind, haben Sie das selbst bereits erlebt. Selbst wer erst wenige Monate dabei ist, hat wahrscheinlich das muntere Auf und Ab der Kurse in den vergangenen 12 Monaten noch gut in Erinnerung. Gerade Anfänger haben mitunter Probleme, ...

