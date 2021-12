Der Fonds investiert sozial verantwortlich im Rahmen eines flexiblen Ansatzes in Anleihen und Währungen aus Schwellenländern. Dabei erfüllt er die Anforderungen an einen Artikel 9-Fonds.Das Sondervermögen nimmt eine ziemliche Alleinstellung ein, denn reine Anleihenfonds in Emerging oder Frontier Markets, die auch in Local Currency-Bonds investieren und so nachhaltig sind, dass sie die Vorgaben nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen, sind ausgesprochen rar gesät. So investiert der Fonds (LU1623763221) in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Währungen der Schwellenländer. Dabei konnte der Carmignac Portfolio EM Debt seit Auflage im Juli 2017 durch seinen sehr aktiven Ansatz mit hohen Freiheitsgraden eine deutliche Outperformance gegenüber seinem Referenzindikator erzielen - allerdings bei erhöhter Volatilität. Die Analysten von Scope Analysis haben das Angebot unter die Lupe genommen und für gut befunden.

